Песков рассказал о реакции Путина на вопросы

«Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет: Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что перед началом прямой линии в Кремле пытаются составить наиболее актуальный список тем, интересующих российских граждан. По этим темам администрация президента направляет запросы в соответствующие ведомства, министерства и госкомпании.

Также он отметил, что работа по итогам прямой линии продолжается в течение года.

Ранее на прямую линию с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов.