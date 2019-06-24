Россия отказалась просить отмены санкций

Москва не ведет никаких переговоров об отмене антироссийских санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько . Он выразил надежду, что здравый смысл и прагматизм в Евросоюзе рано или поздно восторжествуют.

«Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги», — приводит его слова ТАСС.

Приходько напомнил, что многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума говорили о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций ЕС.

«По нашим наблюдениям, в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния», — сказал он.

По мнению представителя Кабмина, официальная политика Евросоюза в отношении России может измениться в позитивную сторону, когда накопится критическая масса таких взглядов.

«Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют», — добавил он, отметив, что санкции не выгодны ни России, ни самому ЕС.

На прошлой неделе сообщалось, что на саммите в Брюсселе члены Евросоюза решили продлить санкции в отношении России.