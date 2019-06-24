Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отказалась просить отмены санкций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Москва не ведет никаких переговоров об отмене антироссийских санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько. Он выразил надежду, что здравый смысл и прагматизм в Евросоюзе рано или поздно восторжествуют.
«Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги», — приводит его слова ТАСС.
Приходько напомнил, что многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума говорили о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций ЕС.
«По нашим наблюдениям, в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния», — сказал он.
По мнению представителя Кабмина, официальная политика Евросоюза в отношении России может измениться в позитивную сторону, когда накопится критическая масса таких взглядов.
«Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют», — добавил он, отметив, что санкции не выгодны ни России, ни самому ЕС.
На прошлой неделе сообщалось, что на саммите в Брюсселе члены Евросоюза решили продлить санкции в отношении России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Совфеде не исключили новых мер в отношении Грузии Кремль опроверг возможность встречи Путина и Зеленского на G20 В Тбилиси отреагировали на приостановку турпотока из России
Комментарии
Политика , cанкции , Сергей Приходько , ЕС , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропала связь с пассажирским лайнером над Словакией5
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян176
Умер Андрей Харитонов5
Скандал с любовницей обвалил рейтинг Джонсона
Не договорились: демарш Японии в вопросе Курил94
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение