Володин: туризм между РФ и Грузией не будет развиваться до получения гарантий безопасности

Грузинские власти должны дать гарантию того, что безопасность россиян в стране будет обеспечена, в ином случае никакого развития туризма не будет. Такую позицию выразил в субботу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин , комментируя решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией. "Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы", — сказал он. Спикер также заметил, что радикалы, устраивающие антироссийские провокации, "бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса".