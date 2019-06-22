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Володин: туризм между РФ и Грузией не будет развиваться до получения гарантий безопасности 

ТАСС + ещё 4 28 минут назад
Фото: Reuters
Грузинские власти должны дать гарантию того, что безопасность россиян в стране будет обеспечена, в ином случае никакого развития туризма не будет. Такую позицию выразил в субботу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией.
"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы", — сказал он.
Спикер также заметил, что радикалы, устраивающие антироссийские провокации, "бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса".
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Политика , Кавказ , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Грузия
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