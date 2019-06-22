Зюганов анонсировал акцию протеста КПРФ 13 июля

КПРФ намерена провести 13 июля всероссийскую акцию протеста в защиту интересов трудящихся и против административного произвола, заявил лидер партии Геннадий Зюганов

"Все самые острые проблемы страны мы поставим в ходе всероссийской акции протеста 13 июля", — сказал он на восьмом пленуме ЦК партии, открывшемся в субботу в Подмосковье.

В проекте постановления пленума уточняется, что акция будет проводиться "в защиту интересов трудящихся".

"Настойчиво противостоять проявлениям административного произвола, фактам преследования членов КПРФ и гражданских активистов. Продолжить кампанию защиты совхоза имени Ленина от попыток рейдерского захвата", — уточняются в документе цели акции.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено. Тема восьмого, июньского пленума — "О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся".