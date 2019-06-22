Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов анонсировал акцию протеста КПРФ 13 июля 

ТАСС 28 минут назад
Фото: РИА Новости
КПРФ намерена провести 13 июля всероссийскую акцию протеста в защиту интересов трудящихся и против административного произвола, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Все самые острые проблемы страны мы поставим в ходе всероссийской акции протеста 13 июля", — сказал он на восьмом пленуме ЦК партии, открывшемся в субботу в Подмосковье.
В проекте постановления пленума уточняется, что акция будет проводиться "в защиту интересов трудящихся".
"Настойчиво противостоять проявлениям административного произвола, фактам преследования членов КПРФ и гражданских активистов. Продолжить кампанию защиты совхоза имени Ленина от попыток рейдерского захвата", — уточняются в документе цели акции.
Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено. Тема восьмого, июньского пленума — "О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся".
ТАСС: последние новости
Росавиация 22 июня проведет совещание с авиакомпаниями по приостановке сообщения с Грузией Путин считает, что губернаторы должны быть ближе к людям Володин: туризм между РФ и Грузией не будет развиваться до получения гарантий безопасности
Комментарии
Политика , Геннадий Зюганов , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о возможности отдать Курилы235
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Крыму предрекли «обезвоживание»46
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку228
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии33
Видео
04:21
Алибасов рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
00:58
Крыму предрекли «обезвоживание»
Политика
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:57
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии
Политика Кавказ
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Волочкова стала жить в дешевых гостиницах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение