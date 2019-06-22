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Экс-постпред Порошенко в «АРК» предрек Крыму «обезвоживание» 

РИА Новости Крым + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший постоянный представитель президента Украины в "Автономной Республике Крым" Борис Бабин в эфире украинского телеканала UATV заявил о возможном исчерпывании водных запасов на полуострове через пять-семь лет.
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"Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков — таков прогноз на ближайшие пять-семь лет. Соответственно, воды в Крыму не будет", — убежден он.
Кроме того, Бабин считает, что вероятное исчезновение водных запасов на полуострове приведет и к остановке ряда предприятий Северного Крыма.
"Это вызовет определенный социальные подвижки в миграции населения из степной части (Крыма — ред.). Скорее всего, там появятся города-призраки, население будет сокращаться, люди будут уезжать (из Северного Крыма — ред.)", — заключил он.
Ранее генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов указал, что в водохранилищах полуострова запас воды остается на уровне прошлого года. По его словам, периодическое исчезновение воды в скважинах сел Белогорского района связано с "рельефом местности и дебетом самих скважин", однако в эти районы воду подвозят спецтранспортом. Он также добавил, что власти уже закупили 13 новых специализированных автомобилей для подвоза воды и 17 — для вывоза стоков.
Баженов также указал, что Крым больше не нуждается в поставках воды из Украины по Северо-Крымскому каналу, поскольку она не соответствует всем нормативам качества и добавил, что новые очистные сооружения в Феодосии и Керчи "технически не смогут обрабатывать" днепровскую воду.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу сюда полностью прекратили.
Для снабжения водой потребителей в Крыму реализован ряд проектов. Так, в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Благодаря этому инженерному решению воду начали получать жители восточного Крыма. Кроме того, в октябре 2014 года началось строительство трех водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах — Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского общим дебетом около 200 тысяч кубометров в сутки. Проект предусматривает бурение на каждом из водозаборов по 12 артезианских скважин глубиной от 110 до 180 метров. Общая стоимость работ — около 1,2 млрд рублей. Строительство водозаборов завершилось осенью 2016 года.
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Комментарии7
Политика , Республика Крым
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