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Медведев встретился с Лукашенко, Додоном и Вучичем 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Правительства России и Белоруссии почти готовы передать президентам наработки по интеграции. Возможно, это удастся сделать в июле. Дорожные карты по реализации инициатив могут быть подписаны в ноябре. После переговоров в Минске Дмитрий Медведев заявил об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что значительная часть вопросов уже согласована, передает телеканал "Россия 24". Российский премьер также поздравил белорусского президента с началом в Минске вторых Европейских игр.
Благодаря этому большому спортивному событию Дмитрий Медведев смог пообщаться в столице Белоруссии с президентом Молдавии Игорем Додоном. В российской делегации позже рассказали, что встреча была конструктивной: есть хороший шанс придать дополнительную динамику отношениям между странами после политических изменений в этой стране.
Переговорил российский премьер тет-а-тет и с президентом Сербии Александром Вучичем. Эта встреча прошла на фоне обострения ситуации на Балканах.
Возможность пообщаться в Минске у политиков была благодаря тому, что все они приехали на открытие вторых Европейских игр. Торжественная церемония прошла на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Дмитрий Медведев был на трибуне для почетных гостей рядом с Александром Лукашенко.
Евроигры продлятся до 30 июня. Число участников — более 4 тысяч. В нашу сборную входят 225 спортсменов. Российские атлеты будут участвовать во всех видах соревнований.
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Политика , Дмитрий Медведев , Игорь Додон , Александр Лукашенко , Динамо , Правительство РФ , Минск
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