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США ввели санкции против властей Никарагуа 

Российская Газета + ещё 3 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Американский минфин ввел санкции в отношении ряда представителей руководства Никарагуа. Под экономические меры попали четверо высокопоставленных чиновников за «нарушение прав и свобод» граждан страны.
Это подразумевает замораживание активов, находящихся на территории и под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС. Американским гражданам запрещено вести какие-либо дела с данными лицами.
В апреле этого года власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Тогда Белый дом ополчился на банк BanCorp, который считает «черной кассой» президента Даниэля Ортеги, кроме того, в «черный список» попал сын главы государства Лауреано.
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Политика , Конфликты , Латинская Америка , США , Минфин , ИТАР-ТАСС , Никарагуа
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