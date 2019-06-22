США ввели санкции против властей Никарагуа

Американский минфин ввел санкции в отношении ряда представителей руководства Никарагуа . Под экономические меры попали четверо высокопоставленных чиновников за «нарушение прав и свобод» граждан страны.

Это подразумевает замораживание активов, находящихся на территории и под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС. Американским гражданам запрещено вести какие-либо дела с данными лицами.

В апреле этого года власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Тогда Белый дом ополчился на банк BanCorp, который считает «черной кассой» президента Даниэля Ортеги, кроме того, в «черный список» попал сын главы государства Лауреано.