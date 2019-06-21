«Русофобская провокация»: Кремль обеспокен событиями в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящие массовые беспорядки в Тбилиси «русофобской провокацией», на которую российская сторона не может не реагировать. Проявленная агрессия в отношении делегации из России вызывает в Кремле «крайнюю обеспокоенность». Ранее, в четверг, в грузинском парламенте оппозиция выступила против того, что российский депутат занял кресло спикера законодательного органа страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня, «русофобской провокацией», передает ТАСС.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что угроза была непосредственно личной безопасности членов делегации из России, которые прибыли в Тбилиси для проведения сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Тот факт, что иностранной делегации угрожала опасность на международном мероприятии, по мнению, Пескова «вызывает крайнее осуждение». Отметим, что на мероприятие прибыли делегации из более 20 стран.

«Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный», — заключил он.

Конфликт, приведший к массовым протестам в столице Грузии, произошел утром 20 июня. Президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания ассамблеи в здании грузинского парламента занял кресло председателя законодательного органа Грузии. Это вызвало крайнее недовольство оппозиции, которая устроила скандал.

После вынужденного перерыва депутаты от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» заняли трибуну президиума и устроили шумную акцию. Они требовали, чтобы Гаврилов и другие члены российской делегации больше не появлялись в здании парламента Грузии. При этом оппозиционеры обвинили во всем происходящем грузинские власти.

По утверждению лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе , «заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации». Происходящее в парламенте, как сообщает ТАСС, транслировалось грузинской телекомпанией «Рустави — 2».

В итоге здание парламента российские делегаты покидали, как сообщил Гаврилов, «под охраной», так как «здание парламента захвачено радикалами». Затем российские политики были вынуждены в срочном порядке покинуть страну. Уже вечером четверга телекомпания IMEDI сообщила, что делегация от России во главе с депутатом Сергеем Гаврилов вылетела из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Москву.

По словам Гаврилова, незадолго до проведения конференции МАП, в грузинских СМИ прошла информация о том, что он принимал участие в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Эти сообщения парламентарий назвал «фейковыми», отметив, что если и участвовал в военных конфликтах, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью.

После разразившегося скандала, оппозиция потребовала отставки спикера законодательного органа страны Ираклия Кобахидзе

«Мы считаем и от имени парламентского большинства заявляем, что за этим фактом обязательно должен последовать вопрос ответственности на высшем политическом уровне. Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку», — заявил депутат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе

Затем в ночь с четверга на пятницу в Тбилиси были массовые беспорядки, а также прошел антиправительственный митинг. В результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек, передает РИА «Новости».

Кобахидзе выполнил требование оппозиционеров, добровольно покинув пост, передает российское агентство со ссылкой на генерального секретаря партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — заявил он.

В качестве причины отставки спикера, генсекретарь назвал возникшие накануне протесты граждан, в ходе которых пострадали по меньшей мере 70 человек.

Между тем в МИД России заявили, что грузинские акции и беспорядки нанесли больший ущерб самой стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией».

«Провокация радикалов, борьба за власть между партиями… Политика… Демократия. И я не иронизирую — это реалии современного мира», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она обратила внимание на то, что российский парламентарий Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси «по приглашению и с мирными целями… по линии православного форума», он «никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности».

Захарова добавила, что он, занимая кресло спикера законодательного органа Грузии, «исходил из рекомендаций принимающей стороны». «Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии», — заключила официальный представитель российского ведомства.