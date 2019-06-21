Милонов назвал маразмом отношение Литвы к «Северному потоку — 2»

Литва безумна в своем желании отказаться от строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», назвав его «неуважительным». Об этом в разговоре с РИА ФАН рассказал член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов

«Это какой-то маразм, торжество оруэлловского сообщества, победа безумия над здравым смыслом», — саркастично отреагировал политик.

Он видит закономерность в строительстве газопровода. Те же, кто с этим не согласен, проявляют собственную недальновидность. Как объяснил Милонов, «Северный поток — 2» позволяет доставлять вещество из стран-лидеров по добыче газа в те места, где это топливо отсутствует. Как предположил представитель ГД, Литва хочет остаться без газа, так как считает магистральный трубопровод «неуважительным».

Кроме того, Милонов напомнил про зависимость Литвы от США. В связи с этим страна может отказаться от российского топлива в пользу американского сжиженного газа, который дороже приблизительно в четыре раза. Главное только, чтобы Вильнюс не считал себя оскорбленным.

«Другое дело, сколько они протянут с этим «уважительным» газом», — заметил Милонов.

По его мнению, «Северный поток — 2» для Европы крайне важен, поэтому отказываться от проекта нерационально.