Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Кадыров прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, которая состоится в пятницу. "К тебе у нас отношение особое, Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что ты умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Настоящий мужик, пообещал — сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", — сказал Лукашенко.

По его словам, вручение Кадырову ордена "это не просто дань какой-то политической моде". "Ты, действительно, заслужил" — отметил Лукашенко, передавая орден главе Чечни. Лукашенко также отметил, что испытывает теплые чувству к Кавказу и кавказцем, назвав их "крепкими людьми", отметив, что хотел бы однажды побывать в горах Чечни.

Кадыров поблагодарил Лукашенко за его слова и за орден, пообещав носить его с достоинством. Он отметил, что между Белоруссией и Чечней развиваются отношения в различных сферах, в том числе по линии спецподразделений. В этой связи Кадыров поздравил Лукашенко с недавней победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне среди спецподразделений.

Он добавил, что в Белоруссии поддерживают чеченцев. "У нас в республике, на Кавказе и в России в целом вас любят, уважают и ждут. Думаю, вы выберете время и посетите республику", — сказал Кадыров.