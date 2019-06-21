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Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: БелТа/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов в пятницу на встрече в Дворце независимости, передает корреспонент ТАСС. Кадыров удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Белоруссией.
Кадыров прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, которая состоится в пятницу. "К тебе у нас отношение особое, Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что ты умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Настоящий мужик, пообещал — сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", — сказал Лукашенко.
По его словам, вручение Кадырову ордена "это не просто дань какой-то политической моде". "Ты, действительно, заслужил" — отметил Лукашенко, передавая орден главе Чечни. Лукашенко также отметил, что испытывает теплые чувству к Кавказу и кавказцем, назвав их "крепкими людьми", отметив, что хотел бы однажды побывать в горах Чечни.
Кадыров поблагодарил Лукашенко за его слова и за орден, пообещав носить его с достоинством. Он отметил, что между Белоруссией и Чечней развиваются отношения в различных сферах, в том числе по линии спецподразделений. В этой связи Кадыров поздравил Лукашенко с недавней победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне среди спецподразделений.
Он добавил, что в Белоруссии поддерживают чеченцев. "У нас в республике, на Кавказе и в России в целом вас любят, уважают и ждут. Думаю, вы выберете время и посетите республику", — сказал Кадыров.
Лукашенко в феврале 2018 года направлял благодарственное послание главе Чечни за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии. Еще ранее Кадыров способствовал освобождению двух белорусских врачей, попавших в ливийский плен. Делегация Белоруссии во главе со старшим сыном и помощником президента Белоруссии по национальной безопасности Виктором Лукашенко ранее посещала Чечню. Они побывали в Российском университете спецназа, который был организован в 2013 году по инициативе Кадырова.
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Политика , В мире , СНГ , Рамзан Кадыров , Вячеслав Качура , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск , Чеченская Республика
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