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«Русофобская провокация»: Песков о протестах в Грузии
Газета.Ru
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ещё 40
13 часов назад
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Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков
назвал произошедшее в Грузии русофобской провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
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