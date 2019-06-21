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«Русофобская провокация»: Песков о протестах в Грузии 

Газета.Ru + ещё 40 13 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее в Грузии русофобской провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
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Политика , Кавказ , Дмитрий Песков , Грузия
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