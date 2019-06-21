«Гостеприимство кончилось»: Захарова о ситуации в Грузии

По данным «Коммерсанта», вечером 20 июня в Грузии прошла многотысячная акция протеста из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особенно граждан Грузии, по информации издания, возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Сегодня ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свой пост, размещенный в Facebook, она озаглавила как — «Песня безумству».

«Вчера ПО ПРИГЛАШЕНИЮ И С МИРНЫМИ ЦЕЛЯМИ в Грузию прибыл российский парламентарий. Он никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности. Он приехал с миром, по линии православного форума. Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии!», — подчеркнула Захарова. (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также отметила, что друзья из Грузии ей всегда отвечали, что «100% безопасно» жителям России ездить на грузинские курорты.