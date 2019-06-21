«Процесс пошел»: президента Чехии пригласили в Крым 

Глава Общественной палаты Республики Григорий Иоффе пригласил президента Чехии Милоша Земана на полуостров после его заявления о статусе Крыма.
Ранее чешский лидер в интервью телеканалу Barrandov заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь вошел в состав РФ.
"Крым открыт для всех. Если будет принято решение, что президент Чехии приедет в Россию, то он может посетить любой российский регион, в том числе Крым. Процесс постепенного признания российского статуса полуострова в европейских странах пошел", — сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, осознание законности референдума по воссоединению Крыма и Севастополя с Россией в марте 2014 года рано или поздно придет ко всем мировым лидерам.
"Непринятие этих событий является обыкновенной технологией, замешанной на русофобии и желании ведущих стран Запада отодвинуть Россию от мирового процесса, перевести ее в разряд стран, подчиненных западным силам. Но это не получается. Санкции не действуют", — сказал Иоффе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики и 95,6% севастопольцев. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".