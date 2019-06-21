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«Демократия по-вашингтонски»: Симоньян о разгоне митинга в Грузии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своём канале в Telegram прокомментировала события в Тбилиси, где накануне был разогнан многотысячный митинг. Журналистка назвала происходящее «демократией по-вашингтонски», при этом подчеркнув, что наблюдает за новостями из «логова кровавой диктатуры».
20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента.
Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Позже стало известно, что одна из резиновых пуль попала в голову тележурналисту, который в итоге лишился глаза.
Симоньян подчеркнула, что не может равнодушно смотреть на происходящее.
«Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», — отметила журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Комментарии4
Политика , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Маргарита Симоньян , Минздрав РФ , Госдума , МВД , Грузия , Тбилиси
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