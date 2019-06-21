«Демократия по-вашингтонски»: Симоньян о разгоне митинга в Грузии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своём канале в Telegram прокомментировала события в Тбилиси , где накануне был разогнан многотысячный митинг. Журналистка назвала происходящее «демократией по-вашингтонски», при этом подчеркнув, что наблюдает за новостями из «логова кровавой диктатуры».

20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии , которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова , якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Позже стало известно, что одна из резиновых пуль попала в голову тележурналисту, который в итоге лишился глаза.

Симоньян подчеркнула, что не может равнодушно смотреть на происходящее.