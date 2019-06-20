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Володин объяснил значение антироссийского митинга в Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, митинг грузинских радикалов в Тбилиси направлен не только против России, но и всех 25 стран МАП.
«Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов», — заявил он.
Ранее сообщалось, что участники протеста сожгли российский флаг у здания парламента. Около 100 человек окружили российское посольство. Грузинская оппозиция бросает бутылки с водой в полицейских, однако они пока не разгоняют людей у правительственного здания.
20 июня протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы Сергея Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию на сессии МАП. Заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.
Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Вечером 20 июня грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Политика , Кавказ , Конфликты , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Вячеслав Володин , Госдума , МВД , Грузия , Тбилиси
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