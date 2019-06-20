Володин объяснил значение антироссийского митинга в Грузии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии , начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, митинг грузинских радикалов в Тбилиси направлен не только против России , но и всех 25 стран МАП.

«Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что участники протеста сожгли российский флаг у здания парламента. Около 100 человек окружили российское посольство. Грузинская оппозиция бросает бутылки с водой в полицейских, однако они пока не разгоняют людей у правительственного здания.

20 июня протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы Сергея Гаврилова , возглавлявшего российскую делегацию на сессии МАП. Заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе , который находится с визитом в Баку. Вечером 20 июня грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.