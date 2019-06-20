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Российский депутат прокомментировал связь с протестами в Грузии 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Оппозиционный митинг в Грузии, начавшийся после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, был спланированной акцией. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
По его словам, происходящее в Тбилиси свидетельствует об экстремистской активности, выступающей против «парламентского диалога на основе православных ценностей».
«Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия», — подчеркнул Гаврилов.
Ранее протестующие забросали бутылками и облили водой Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.
Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Вечером 20 июня грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице.
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Комментарии
Политика , Кавказ , Конфликты , Георгий Гахария , Григорий Березкин , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Госдума , МВД , Грузия , Тбилиси
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