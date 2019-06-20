Российский депутат прокомментировал связь с протестами в Грузии

По его словам, происходящее в Тбилиси свидетельствует об экстремистской активности, выступающей против «парламентского диалога на основе православных ценностей».

«Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее протестующие забросали бутылками и облили водой Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.