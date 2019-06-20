Скандал в Грузии. МИД выразил протест

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МИД возмутился из-за облитого водой российского депутата в Грузии 

Говорит Москва + ещё 6 36 минут назад
Инцидент произошёл во время заседания Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум для выплёскивания своих антироссийских настроений», — заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Скандал произошёл после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Представители оппозиции были недовольны этим и сорвали заседание. Они заблокировали трибуну и потребовали выдворить из зала российских участников. Как сообщил РИА Новости сам Гаврилов, радикалы облили его водой и пытались отобрать документы. После этого в Тбилиси начался стихийный митинг. Собравшиеся требовали, чтобы представители российской делегации покинули страну.
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Политика , Видео , Сергей Гаврилов , Григорий Карасин , МИД , Госдума , РИА Новости , Грузия
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