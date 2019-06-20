Скандал в Грузии. МИД выразил протест

Инцидент произошёл во время заседания Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум для выплёскивания своих антироссийских настроений», — заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Скандал произошёл после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Представители оппозиции были недовольны этим и сорвали заседание. Они заблокировали трибуну и потребовали выдворить из зала российских участников. Как сообщил РИА Новости сам Гаврилов, радикалы облили его водой и пытались отобрать документы. После этого в Тбилиси начался стихийный митинг. Собравшиеся требовали, чтобы представители российской делегации покинули страну.