Путин вспомнил, как он ездил на «Жигулях» по Дальнему Востоку

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не обязательно ездить по стране инкогнито, чтобы понимать, что происходит в стране.

По его словам, ситуация в стране ясна и в ходе официальных поездок.

Он вспомнил, как проезжал на "Жигулях" по две тысячи километров по Дальнему Востоку, чтобы оценить дорогу, построенную между Хабаровском и Читой.

При этом, уточнил глава государства, если он появится в каком-нибудь регионе неузнаваемым, то это все равно не поможет сформировать цельную картину о происходящих в стране событиях.

Он заключил, что для понимания происходящего необходимо черпать информацию из различных источников.

Ранее Путин отреагировал на заявление о связи спецслужб с "прямой линией".