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Путин вспомнил, как он ездил на «Жигулях» по Дальнему Востоку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не обязательно ездить по стране инкогнито, чтобы понимать, что происходит в стране.
По его словам, ситуация в стране ясна и в ходе официальных поездок.
Он вспомнил, как проезжал на "Жигулях" по две тысячи километров по Дальнему Востоку, чтобы оценить дорогу, построенную между Хабаровском и Читой.
При этом, уточнил глава государства, если он появится в каком-нибудь регионе неузнаваемым, то это все равно не поможет сформировать цельную картину о происходящих в стране событиях.
Он заключил, что для понимания происходящего необходимо черпать информацию из различных источников.
Ранее Путин отреагировал на заявление о связи спецслужб с "прямой линией".
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