Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе

В ходе прямой линии президента спросили, знает ли он анекдоты про себя.

«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — ответил он.

Также во время прямой линии Путин назвал президентство Зеленского трагедией. Он вспомнил выступления нынешнего украинского президента в КВН и отметил, что это было «талантливо и смешно».