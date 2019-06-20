Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе 

Президент России Владимир Путин переадресовал вопрос про анекдоты своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
В ходе прямой линии президента спросили, знает ли он анекдоты про себя.
«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — ответил он.
Также во время прямой линии Путин назвал президентство Зеленского трагедией. Он вспомнил выступления нынешнего украинского президента в КВН и отметил, что это было «талантливо и смешно».
«Но то, что мы видим сейчас — не смешно. Это уже трагедия, а не комедия», — заключил он.