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Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе 

Рамблер + ещё 4 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин переадресовал вопрос про анекдоты своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
В ходе прямой линии президента спросили, знает ли он анекдоты про себя.
«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — ответил он.
Также во время прямой линии Путин назвал президентство Зеленского трагедией. Он вспомнил выступления нынешнего украинского президента в КВН и отметил, что это было «талантливо и смешно».
«Но то, что мы видим сейчас — не смешно. Это уже трагедия, а не комедия», — заключил он.
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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