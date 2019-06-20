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Завершилась прямая линия с Путиным
RT на русском
29 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
2
Завершилась традиционная прямая линия с президентом России
Владимиром Путиным
.
Как передаёт ТАСС, глава государства за четыре часа ответил на 67 вопросов.
Путин пообщался с россиянами в формате прямой линии в 17-й раз.
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