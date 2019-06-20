Завершилась прямая линия с Путиным

Завершилась традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Как передаёт ТАСС, глава государства за четыре часа ответил на 67 вопросов.

Путин пообщался с россиянами в формате прямой линии в 17-й раз.