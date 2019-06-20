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Путин рассказал об эффективности конкурса «Лидеры России» 

Ридус 28 минут назад
Фото: ТАСС
Конкурс «Лидеры России» является примером эффективной работы по поиску молодых кадров в органы государственной власти и ведущие корпорации России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
«Только по этому конкурсу у нас двести с лишним тысяч заявок. А вообще по различным направлениям поиска и подготовки кадров у нас миллион с лишним заявок. Что касается социального лифта «Лидеры России», то он работает эффективно. Значительная часть тех людей, которые прошли через это сито, они уже получили высокие должности», — сказал Путин.
Напомним, что сегодня Владимир Путин отвечает на вопросы граждан по самым злободневным темам в ходе ежегодной «Прямой линии». В адрес главы государства поступило уже более миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи с помощью СМС-сообщений.
Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, обратил внимание, что платформа «Россия — страна возможностей», на базе которой проводится конкурс «Лидеры России», играет не последнюю роль в подготовке высококвалифицированных и внимательных к проблемам людей специалистов.
«Чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, для этого мы и создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «Проектория», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многие другие», — заявил Путин.
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Политика , Общество , Владимир Путин
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