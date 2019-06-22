Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин высказался о возможности отдать Курилы 

Рамблер + ещё 5 29 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что Курилы Японии никто отдавать не собирается, сообщает РИА Новости.
По его словам, власти намерены развивать Дальний Восток и Южные Курилы в том числе.
Российский флаг на новых объектах никто спускать не будет.
«Ну нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин.
Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые считает «оккупированными». Россия настаивает, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, согласно которым острова принадлежат ей.
Официальная позиция Москвы на сегодня состоит в продолжении активных консультаций о мирном договоре на основе декларации 1956 года. Этот документ предполагал, что после заключения мирного договора СССР передаст Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Острова Кунашир и Итуруп должны были остаться в составе Советского Союза.
Политика , Видео , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крыму предрекли «обезвоживание»7
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку191
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии33
Трое детей выпали с аттракциона в Москве1
Мужчина устроил стрельбу по посетителям кинотеатра13
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:57
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии
Политика Кавказ
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Волочкова стала жить в дешевых гостиницах
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение