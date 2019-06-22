Путин высказался о возможности отдать Курилы

Президент России Владимир Путин заявил, что Курилы Японии никто отдавать не собирается, сообщает РИА Новости

По его словам, власти намерены развивать Дальний Восток и Южные Курилы в том числе.

Российский флаг на новых объектах никто спускать не будет.

«Ну нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин.

Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые считает «оккупированными». Россия настаивает, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, согласно которым острова принадлежат ей.

Официальная позиция Москвы на сегодня состоит в продолжении активных консультаций о мирном договоре на основе декларации 1956 года. Этот документ предполагал, что после заключения мирного договора СССР передаст Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Острова Кунашир и Итуруп должны были остаться в составе Советского Союза.