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Путин сказал, что мешает Грудинину занять пост премьера 

Вести.Ru + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Павел Грудинин, баллотировавшийся от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года, не может претендовать на пост премьер-министра России до тех пор, пока имеет зарубежные счета.
Как передает телеканал «Россия 24», об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли Грудинин, по аналогии с Евгением Примаковым, быть назначенным главой кабмина.
По словам Путина, у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом и вообще был «абсолютно чистым и прозрачным человеком».
Глава государства отметил, что соискателям такого поста перед назначением необходимо «для начала вывести деньги из офшоров».
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Политика , Павел Грудинин , Евгений Примаков , Владимир Путин , КПРФ
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