Путин сказал, что мешает Грудинину занять пост премьера

Павел Грудинин , баллотировавшийся от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года, не может претендовать на пост премьер-министра России до тех пор, пока имеет зарубежные счета.

Как передает телеканал «Россия 24», об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент России Владимир Путин , отвечая на вопрос, может ли Грудинин, по аналогии с Евгением Примаковым , быть назначенным главой кабмина.

По словам Путина, у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом и вообще был «абсолютно чистым и прозрачным человеком».

Глава государства отметил, что соискателям такого поста перед назначением необходимо «для начала вывести деньги из офшоров».