Путин ответил, к какой войне готовится Россия

Задавший вопрос молодой человек обратил внимание на большое количество информации о новом вооружении РФ по телевидению и поинтересовался у президента, к какой войне и с каким противником готовят россиян.

«Не грех вспомнить, чему нас древние учили: «хочешь мира, готовься к войне». Потом, есть другое известное выражение: «тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — заявил в ответ Путин.

Президент подчеркнул, что РФ не является лидером по расходам на вооружения и занимает по этому показателю лишь седьмое место после США, КНР, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Путин также отметил, что Россия постепенно сокращает расходы на вооружение, при этом обеспечивая военный и ядерный паритет и оказываясь на два-три шага вперед конкурентов.

По словам Путина, у России есть гиперзвуковая ракетная техника, аналогов которой не существует в мире.

«Вот это как раз то обстоятельство, которое у нас должно вызывать гордость», — отметил он.

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