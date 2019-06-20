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Путин высказался о деле Ивана Голунова 

News.ru 1 час назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Он выразил надежду, что следственные действия будут проведены в отношении всех виновных в том, кто «создал эту ненормальную ситуацию».
Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчётности и из-за этого людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, — подчеркнул он.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Как писал News.ru, ранее российский лидер заявил, что в либерализации сферы перевозки, хранения и распространения наркотиков необходимости нет. По его словам, даже при нынешних нормах законодательства «угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика».
Корреспондент отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа уголовное дело было закрыто из-за недоказанности причастности Голунова к совершению преступления.
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Комментарии
Политика , Иван Голунов , Владимир Путин , МВД
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