Путин высказался о деле Ивана Голунова

Он выразил надежду, что следственные действия будут проведены в отношении всех виновных в том, кто «создал эту ненормальную ситуацию».

Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчётности и из-за этого людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, — подчеркнул он.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Как писал News.ru, ранее российский лидер заявил, что в либерализации сферы перевозки, хранения и распространения наркотиков необходимости нет. По его словам, даже при нынешних нормах законодательства «угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика».

Корреспондент отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа уголовное дело было закрыто из-за недоказанности причастности Голунова к совершению преступления.