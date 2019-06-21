Путин ответил на критику «Единой России»

"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", — сказал Путин.

Он подверг критике деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, в то время политики поставили страну на грань развала, нанеся ущерб социальной сфере, промышленности, оборонному комплексу, вооруженным силам. Страна была доведена до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, добавил он.

При этом, по словам Путина, не все чиновники, работавшие в 90-е годы, несут ответственность, но "есть и такие, которые за это ответственность должны нести".

При этом президент считает, что критика власти должна быть свободной.

"Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", — отметил президент, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.

Путин добавил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями госсимволов, чтобы никто не глумился над флагом или гербом.

"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание", — добавил Путин.

Президент напомнил, что подобная практика "не какая-то квасная российская" — во многих странах мира также предусмотрена уголовная ответственность за неуважение государственных институтов.