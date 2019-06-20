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«Среда повлияла». Путин объяснил свою вежливость 

Рамблер + ещё 9 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему несмотря на антироссийские настроения зарубежных государств он продолжает вежливо называть их партнерами.
В ходе прямой линии Путин заявил, что на него повлияла среда, в которой он вырос.
«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском. В Питере внешняя среда не может не оказывать влияния на формирование человека», — отметил президент.
По его словам, даже если отношения между странами становятся критичными, первые лица этих стран должны оставаться открытыми к диалогу и «не захлопывать двери» для восстановления отношений.
Политика , Владимир Путин
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