«Среда повлияла». Путин объяснил свою вежливость

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему несмотря на антироссийские настроения зарубежных государств он продолжает вежливо называть их партнерами.

В ходе прямой линии Путин заявил, что на него повлияла среда, в которой он вырос.

«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском. В Питере внешняя среда не может не оказывать влияния на формирование человека», — отметил президент.

По его словам, даже если отношения между странами становятся критичными, первые лица этих стран должны оставаться открытыми к диалогу и «не захлопывать двери» для восстановления отношений.