Россия начала возвращение в ПАСЕ

Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников . Его цитирует ТАСС в среду, 19 июня.

Он отметил, что документы будут подаваться только после внесения изменений в регламент органа межпарламентского сотрудничества.

Также был утвержден состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии ПАСЕ. В нее вошли 22 человека.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.