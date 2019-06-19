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Россия начала возвращение в ПАСЕ 

Lenta.ru 32 минуты назад
Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Его цитирует ТАСС в среду, 19 июня.
Он отметил, что документы будут подаваться только после внесения изменений в регламент органа межпарламентского сотрудничества.
Также был утвержден состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии ПАСЕ. В нее вошли 22 человека.
4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.
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Комментарии6
Политика , Видео , Иван Мельников , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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