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В Совбезе прокомментировали ситуацию вокруг СНВ-3 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Ситуацию вокруг договора СНВ-3 еще можно выправить при максимуме здравого смысла и срочном запуске полноценного переговорного процесса, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, сегодня фактически является последним оплотом, способным предотвратить скатывание к той ситуации в ракетно-ядерной сфере, что существовала в самые мрачные периоды холодной войны, — сказал Венедиктов в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.
"Тем не менее, со своей стороны считаем, что ситуация еще может быть выправлена. Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", — добавил он.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Александр Венедиктов , Совет безопасности РФ
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