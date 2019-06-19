В Совбезе прокомментировали ситуацию вокруг СНВ-3

Александр Венедиктов. Ситуацию вокруг договора СНВ-3 еще можно выправить при максимуме здравого смысла и срочном запуске полноценного переговорного процесса, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России

"Действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, сегодня фактически является последним оплотом, способным предотвратить скатывание к той ситуации в ракетно-ядерной сфере, что существовала в самые мрачные периоды холодной войны, — сказал Венедиктов в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.

"Тем не менее, со своей стороны считаем, что ситуация еще может быть выправлена. Мы убеждены, что сейчас нужно проявить максимум здравого смысла и прагматизма и срочно запустить полноценный переговорный процесс. Именно к этому Москва уже не первый месяц призывает Вашингтон", — добавил он.