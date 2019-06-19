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Володин выступил за доработку механизма соцконтракта 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Механизм социального контракта нуждается в доработке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 июня на III Форуме социальных инноваций регионов.
Председатель отметил, что сегодня необходимо дать возможность человеку заработать, научиться новому, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Речь идёт о социальном контракте, который позволяет выйти из трудного социального положения человеку после оказания государством помощи.
  1. «И получать уже доход от той деятельности, которую человек для себя выбрал, открыв своё индивидуальное предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и получив достойную работу, — пояснил спикер. — У нас уже есть примеры, которые подтверждают востребованность таких контрактов, но при этом было бы правильно, чтобы финансирование было не только на плечах регионов, но и была ощутимая поддержка со стороны федерального Центра».
Володин рассказал, что в прошлом году государственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тысяч семей.
«Положительный же эффект был получен только в 35 процентах случаев. В этой связи нам требуется доработка положений этого направления», — подчеркнул он.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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