Володин выступил за доработку механизма соцконтракта 

«И получать уже доход от той деятельности, которую человек для себя выбрал, открыв своё индивидуальное предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и получив достойную работу, — пояснил спикер. — У нас уже есть примеры, которые подтверждают востребованность таких контрактов, но при этом было бы правильно, чтобы финансирование было не только на плечах регионов, но и была ощутимая поддержка со стороны федерального Центра».

Председатель отметил, что сегодня необходимо дать возможность человеку заработать, научиться новому, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Речь идёт о социальном контракте, который позволяет выйти из трудного социального положения человеку после оказания государством помощи.