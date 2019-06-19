США собрались жестко наказать Турцию за покупку С-400

Как сообщает издание, в США не хотят останавливаться на отказе продавать Турции американские истребители F-35. Особенно жаркие дискуссии по этому поводу ведутся в Совете национальной безопасности США, в Госдепе министерстве финансов страны: там предлагают ввести санкции против ряда турецких оборонных компаний, чтобы «покалечить и без того проблемную турецкую экономику».

По словам источников Bloomberg, санкции могут ввести уже в июле. Несмотря на то, что такую меру поддерживают обе партии в Конгрессе, американский лидер медлит с решением: Трамп хочет сначала поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее, 22 мая, Анкара заявила, что готова к санкциям из-за поставки российских ЗРК. В тот же день США поставили Турции ультиматум: Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня. Вместо С-400 Турции предлагается закупить американскую систему противоракетной обороны «Patriot».

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.