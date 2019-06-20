Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

«Это было бы катастрофой, для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона», — сказал Путин.

По его словам, очень трудно просчитать последствия, которые наступят в результате применения военной силы.

Как отметил глава государства, очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию.