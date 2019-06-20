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Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой 

RT на русском + ещё 9 56 минут назад
Фото: ТАСС
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
«Это было бы катастрофой, для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона», — сказал Путин.
По его словам, очень трудно просчитать последствия, которые наступят в результате применения военной силы.
Как отметил глава государства, очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию.
США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.
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Политика , Армия , Конфликты , Дональд Трамп , Владимир Путин , Иран , США
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