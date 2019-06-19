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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку про волков на случай санкций 

Ura.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Владимир Андреев
Стихотворение, состоящее из русских поговорок зачитал на церемонии открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол Ив Россье. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал швейцарскому послу поговорку на тот случай, если в отношении дипломата решат ввести санкции.
«Волков бояться — в лес не ходить», — приободрил коллегу Лавров, его слова приводит РИА «Новости».
Россье упомянул в стихах в общей сложности 14 фразеологизмов, в том числе «конь в пальто», «дед Пихто» и «нет худа без добра», сообщает RT.
Ранее главный дипломат России стал героем соцсетей из-за своих ругательств. Глава российского МИД во время пресс-конференции в Саудовской Аравии достал телефон, прочел какое-то сообщение, сделал заявление для прессы и в тот момент, пока переводились его слова, произнес: «Дебилы …».
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Политика , Сергей Лавров , Ив Россье , МИД , РИА Новости , Швейцария
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