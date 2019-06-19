Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку про волков на случай санкций

«Волков бояться — в лес не ходить», — приободрил коллегу Лавров, его слова приводит РИА «Новости».

Россье упомянул в стихах в общей сложности 14 фразеологизмов, в том числе «конь в пальто», «дед Пихто» и «нет худа без добра», сообщает RT.

Ранее главный дипломат России стал героем соцсетей из-за своих ругательств. Глава российского МИД во время пресс-конференции в Саудовской Аравии достал телефон, прочел какое-то сообщение, сделал заявление для прессы и в тот момент, пока переводились его слова, произнес: «Дебилы …».