Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва назвала условия участия делегации РФ в работе ПАСЕ 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть подтверждены в полном объёме. Данное положение содержится в проекте заявки, адресованной председателю Ассамблеи Мори Паскье.
Документ будет в ближайшее время рассмотрен депутатами Госдумы. В нём отмечается, что устав Совета Европы и решение министерской комиссии (КМСЕ) закрепляют равные права всех государств — членов ПАСЕ. В заявке также подчёркивается, что какие-либо ограничения в полномочиях для российской делегации неприемлемы, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что профильный комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии. По словам сенатора Олега Морозова, российская делегация может вернуться в Ассамблею только при условии, что против неё не будут применены дискриминационные меры.
News.ru: последние новости
Президент Франции пообещал Украине помощь в переговорах с Россией Кремль воздержался от комментариев по делу о крушении МН17 в Донбассе Посла РФ в Армении вызвали в МИД после встречи с Кочаряном
Политика , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17613
«Вам будет стыдно»: Жириновский со скандалом покинул Думу45
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии6
Бойня в Москве: СК возбудил дело131
Зеленский может обменять Крым на Донбасс20
Видео
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
01:25
Найден мертвым депутат Рады
Происшествия В мире
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение