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Политологи назвали самые ожидаемые темы прямой линии с Путиным 

News.ru 9 часов назад
Фото: News.ru
Эксперты назвали темы, которые станут главными на предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, приоритетными для российского лидера будут вопросы реализации нацпроектов, пенсионного обеспечения и международная проблематика.
Я думаю, что на прямой линии, поскольку это общение, прежде всего, с гражданами, безусловный приоритет будет отдан вопросам социально-экономической ситуации и всего того, что относится к вопросам внутренней политики России,
— рассказал РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Также глава государства затронет тему реализации национальных проектов, в частности, системы «майских указов», определяющей целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.
Владимиру Путину либо придётся признать, что с этим есть большие проблемы, либо познакомить публику с информацией, которая свидетельствует об обратном,
— отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Среди других предполагаемых тем политологи также назвали состояние благоустройства, качество жилищного фонда и дорог, доступность и качество медицинских и образовательных услуг, а также борьбу с коррупцией. По мнению экспертов, прямая линия — это возможность для российского лидера в очередной раз подтвердить его курс на укрепление экономики РФ и повышение благосостояния её жителей.
Это возможность продемонстрировать людям, что ситуация в стране на контроле у президента, что курс развития неизменен, — пояснил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
Традиционно Путин затронет международную проблематику. В центре внимания окажутся вопросы взаимоотношений с соседями и ситуация на Ближнем Востоке.
Ранее News.ru писал, что число обращений на прямую линию с Путиным превысило 700 тысяч. Более 50% из них поступило по телефону. На втором месте СМС и ММС — их на имя главы государства пришло свыше 200 тысяч.
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Комментарии3
Политика , Алексей Зудин , Алексей Мухин , Владимир Путин , Константин Калачев , МИД , МГИМО , РИА Новости
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