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В Госдуме отреагировали на арест Платини 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций, передает News.ru.
Об аресте Платини стало известно 18 июня. Однако сообщили, что экс-президент был задержан только для дачи свидетельских показаний.
"Этот арест может повлиять на все, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе", — заявил Лебедев.
СМИ информировали, что Платини мог быть замешан в коррупционных схемах, благодаря которому Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу — 2020.
Ранее представитель Платини рассказал подробности допроса экс-главы УЕФА.
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