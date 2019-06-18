Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов. Накануне Зеленский рассказал, что на переговорах с президентом РФ он будет настаивать, что Донбасс и Крым являются территорией Украины. Впрочем, говорить о встрече пока рано. Позиция украинского лидера по этому вопросу уже не раз менялась. Из-за этого Кремль пока занимает «выжидательную» позицию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин сможет начать диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским с правильных слов.
«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз»,
Накануне украинский лидер рассказал в интервью немецкой газете Bild, как бы он начал диалог с Путиным: «Донбасс и Крым — это Украина».
«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса — они являются непосредственными собеседниками, — прокомментировал Песков заявление Зеленского. — Ну а по Крыму особо уже и говорить нечего».
17 июня Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Центральной темой переговоров стал именно Донбасс. На пресс-конференции по итогам встречи украинский лидер заявил, что главы МИД стран «нормандского формата» уже готовят новую встречу по Донбассу.
«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандского формата. Это и является ключевым вопросом», — заявил Зеленский.
Он также назвал свои условия для встречи с российским президентом. Среди них — освобождение «пленных», возвращение украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года из-за попытки незаконно пересечь государственную границу РФ в районе Керченского пролива, прекращение огня и разведение войск в зоне конфликта.
Макрон, в свою очередь, выразил готовность «облегчить диалог с Россией». В целом, тема российско-украинских переговоров, судя по всему, обсуждалась не в последнюю очередь.
Впрочем, оценивать перспективы встречи Путина и Зеленского пока не рано. Сам украинский лидер, например, говорил о необходимости диалога еще на этапе предвыборной кампании. Однако вскоре он поменял свою точку зрения и заявил о недопустимости переговоров.
Еще одним ярким примером переменчивости нового украинского президента стал вопрос референдума о формате переговоров с Россией по Донбассу — раньше Зеленский заявлял о необходимости проведения референдума, но затем отказался от этой идеи.
Позиция президента Украины по вопросу Донбасса остается неясной именно из-за подобных противоречивых заявлений. На этот факт указал и Дмитрий Песков.
«Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть», — отметил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, ключевыми моментами для отношений Москвы и Киева является «в целом недружественная позиция Украины» и «позиция Киева в отношении минских соглашений». Однако Зеленский по-прежнему не обозначил четко свою позицию по поводу этих вопросов, отметил Песков. Именно поэтому Кремль не спешит предпринимать какие-либо политические шаги.
Риторика нового президента относительно России, действительно, не так сильно отличатся от риторики его предшественника, Петра Порошенко. Владимир Зеленский призывает западные страны продолжать и усиливать санкционную политику.
Что же касается соблюдения минских соглашений, то здесь позиция украинского лидера тоже не способствует продвижению диалога. Зеленский уже заявил, что выступает против закона об особом статусе Донбасса и закона об амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.
При этом минские соглашения предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений, но и амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Впрочем, сам российский лидер пока списывает противоречивые заявления Зеленского на неопытность украинского президента:
«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени».
Путин подчеркнул, что Зеленский только приступает к работе, и это «объективное обстоятельство».
Газета.Ru: последние новости
Трамп требует от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РФ Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией
Комментарии
Политика , Статьи , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Bild , Республика Крым , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским161
Меркель назвала условие снятия санкций с России375
В Кремле ответили Зеленскому242
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе203
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой57
Новости партнеров
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение