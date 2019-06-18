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Госдума приняла закон о паломниках 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Согласно документу, паломником является лицо, которое совершает путешествие на период от суток до шести месяцев подряд или осуществляет не менее одной ночевки в стране временного пребывания для посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного значения и участия в религиозных обрядах и церемониях, передает РИА «Новости».
Исключением являются поездки для отдыха и развлечений и ради деятельности, связанной с доходом и получением дохода от источников в месте временного пребывания.
Паломническая деятельность, согласно документу, может включать организацию паломнических поездок.
«Законопроект предусматривает, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, по поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок», — сообщается в пояснительной записке.
Также документ предоставляет религиозным организациям исключительное право на паломническую деятельность на возмездной и на безвозмездной основе.
«Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», — отметили авторы проекта.
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Политика , Госдума , РИА Новости
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