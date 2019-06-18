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Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в классическом формате, глава государства максимальное внимание уделит вопросам россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет мероприятие [прямая линия] в уже устоявшемся формате, у президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами", — сообщил журналистам Песков. По его словам, "в целом это будет классический формат: акцент, естественно, на содержании, на том, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей — и тех, которые за 10 дней с момента объявления сбора вопросов поступили, и тех, которые будут поступать во время прямого эфира".
Представитель Кремля отметил, что "президент [находится] в Москве, готовится к прямой линии". "Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, по необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан", — перечислил дела Путина перед прямой линией Песков. Он добавил, что глава государства планирует полностью посвятить подготовке к прямой линии вторник и среду, хотя в графике есть несколько рабочих мероприятий непубличного характера.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень 20 июня. Представитель Кремля уточнил, что студия программы по традиции последних лет будет находиться в Гостином дворе.
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Политика , Владимир Путин
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