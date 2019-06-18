Разведка предупредила о планах Запада совершить кибератаки на Россию

России известны планы Запада по атаке инфраструктуры РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

«У нас есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки», — цитирует главу СВР РИА «Новости». Нарышкин также отметил, что его ведомство распространяет информацию по инстанциям.

Ранее стало известно, что на системы управления российской инфраструктуры были совершены попытки кибератаки. В статье американского издания The New York Times упоминалось, что в течение года Вашингтон пытался внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Позже президент США Дональд Трамп обвинил журналистов в государственной измене. «Это виртуальный акт измены некогда великой газеты. Это неправда. Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ», — процитировал Трампа «Царьград».

Представители издания позже отметили, что обвинять журналистов не за что, как как в правительстве были проинформированы о материале до его публикации, уточняет «Национальная служба новостей».