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Разведка предупредила о планах Запада совершить кибератаки на Россию 

Ura.Ru 19 минут назад
России известны планы Запада по атаке инфраструктуры РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«У нас есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки», — цитирует главу СВР РИА «Новости». Нарышкин также отметил, что его ведомство распространяет информацию по инстанциям.
Ранее стало известно, что на системы управления российской инфраструктуры были совершены попытки кибератаки. В статье американского издания The New York Times упоминалось, что в течение года Вашингтон пытался внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Позже президент США Дональд Трамп обвинил журналистов в государственной измене. «Это виртуальный акт измены некогда великой газеты. Это неправда. Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ», — процитировал Трампа «Царьград».
Представители издания позже отметили, что обвинять журналистов не за что, как как в правительстве были проинформированы о материале до его публикации, уточняет «Национальная служба новостей».
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Политика , Видео , Сергей Нарышкин , Дональд Трамп , Царьград ТВ
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