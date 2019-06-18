В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналиста о похожих тезисах, которые используются как Зеленским, так и Порошенко.

«Мы внимательно следим (за риторикой Зеленского. — RT), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — отметил Песков.