Пока вы спали: Зеленский отвернулся от России

Зеленский заговорил об ужесточении санкций

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции единственным дипломатическим средством воздействия на Россию . Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Зеленский призвал сохранять санкции до «восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины». По его мнению, ограничительные меры можно ужесточить, если они не приносят результата.

Для чего Медведев раскритиковал цены на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проверить рост цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Как пишет «Коммерсант», это может говорить о подготовке почвы для продления ценовых договоренностей властей с нефтяниками.

Наибольший рост цен на прошлой неделе зафиксировали на Дальнем Востоке, где Аи-92 подорожал на 1,6 процента (до 45,84 рубля), а Аи-95 — на 1,4 процента (до 47,51 рубля за литр). Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел, об отсутствии нарушений заявили и опрошенные газетой эксперты и участники рынка. Собеседники «Коммерсанта» предположили, что целью публично выраженного недовольства премьера может быть продление соглашений с нефтяниками как минимум до конца высокого сезона.

Дачникам разрешать оформить излишки земли в собственность

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам оформлять излишки используемой ими земли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону, если во время кадастровых работ выяснилось, что владелец участка использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки в собственность. В Росреестре сообщали, что площадь фактически используемых участков земли часто превышает площадь, указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Превышение обычно составляет более чем десять процентов.

Россия упростит визовый режим

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 2021 года единую электронную визу для въезда иностранцев в Россию. Об этом пишет «Коммерсант».

Такую визу можно будет оформить дистанционно, без похода в визовый центр. Электронные визы будут однократными, срок их действия составит до 16 дней, но при этом они будут универсальными и подойдут не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Предполагаемая стоимость визы — до 50 долларов.

Меньше половины россиян планируют отправить детей в вузы

Около 47 процентов россиян, принявших участие в опросе сервиса Superjob, заявили о планах своих детей поступить в высшие учебные заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Superjob, дети одного процента россиян планируют работать сразу после школы, дети 19 процентов пока не определились, еще шесть процентов опрошенных затруднились с ответом на вопрос о планах детей. При этом за последние девять лет увеличилось количество россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы.