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Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ дело Вышинского 

RT на русском + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер понимает, что освобождение руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений.
Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.
«Он сказал, что понимает символическое значение освобождения Кирилла Вышинского как элемент, который может повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений», — цитирует РИА Новости Пушкова.
Ранее председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обозначил как один из приоритетов дело Кирилла Вышинского.
Вышинский был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам журналист назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.
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Политика , Кирилл Вышинский , Алексей Пушков , Томас Гремингер , ОБСЕ , Совет Федерации , РИА Новости
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