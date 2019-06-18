Череда случайностей: как Путин оказался на свадьбе в Австрии

В августе прошлого года Кнайсль, будучи главой австрийского МИДа , вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Торжества по случаю их бракосочетания состоялись в коммуне Гамлиц.

На них присутствовал Владимир Путин, за что Кнайсль была раскритикована. Дипломата обвиняли в «подрыве» единой политики Европейского союза по отношению к России.

В начале июня Кнайсль покинула пост министра иностранных дел, а в середине месяца рассказала в интервью Kleine Zeitung, каким образом российский лидер оказался на ее свадьбе.

По ее словам, это стало следствием «череды случайностей». Когда Путин встречался с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, она посетили прием в художественно-историческом музее. На приеме присутствовали и Кнайсль с женихом. В музее они раздавали коллегам приглашения на свою свадьбу. Последнее они решили отдать президенту РФ, «чтобы, так сказать, поделиться радостью».