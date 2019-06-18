Череда случайностей: как Путин оказался на свадьбе в Австрии 

Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль — «череда случайностей», заявила Kleine Zeitung она сама.
В августе прошлого года Кнайсль, будучи главой австрийского МИДа, вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Торжества по случаю их бракосочетания состоялись в коммуне Гамлиц.
На них присутствовал Владимир Путин, за что Кнайсль была раскритикована. Дипломата обвиняли в «подрыве» единой политики Европейского союза по отношению к России.
В начале июня Кнайсль покинула пост министра иностранных дел, а в середине месяца рассказала в интервью Kleine Zeitung, каким образом российский лидер оказался на ее свадьбе.
По ее словам, это стало следствием «череды случайностей». Когда Путин встречался с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, она посетили прием в художественно-историческом музее. На приеме присутствовали и Кнайсль с женихом. В музее они раздавали коллегам приглашения на свою свадьбу. Последнее они решили отдать президенту РФ, «чтобы, так сказать, поделиться радостью».
«Я даже ни на секунду не думала, что он даст согласие приехать, но он принял приглашение, и я, собственно, не хотела его отменять», — добавила Кнайсль.