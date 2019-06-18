В Совбезе подтвердили встречу Патрушева с Болтоном

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин , планируется проведение двухсторонних российско-американских и российско-израильских контактов, а также многосторонняя встреча в формате Россия-США-Израиль.

Как заявил сегодня в Уфе в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заместитель главы СНБ Израиля Эйтан Бен Давид, "мы очень рады, что США и Россия приедут к нам, чтобы совместно обсудить проблемы региона, включая Сирию".

Накануне международного форума в Уфе заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов в интервью "РГ" рассказал, что российская сторона рассчитывает на то, что итогом совместной работы в Иерусалиме станут общие практические шаги, направленные на стабилизацию ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

"Естественно, данный процесс должен проходить с учетом интересов всех игроков, включая Иран. Любые попытки действовать с помощью тактики ультиматумов заранее обречены на провал, равно как и спекуляции в информационном пространстве вокруг данной темы.

Если кто-то стремится тем самым вбить клин в наши отношения с партнерами в регионе, то это неверный расчет", — отметил Венедиктов.