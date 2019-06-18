Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, встречи лидеров двух стран необходимы для укрепления международной безопасности.

Он также добавил, что Россия и США должны восстановить разрушенные "каналы общения".

Антонов подчеркнул, что совместная работа Москвы и Вашингтона по Сирии может стать "отправной точкой".

Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность кибервойны США против России.