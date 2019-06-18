Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, встречи лидеров двух стран необходимы для укрепления международной безопасности.
Он также добавил, что Россия и США должны восстановить разрушенные "каналы общения".
Антонов подчеркнул, что совместная работа Москвы и Вашингтона по Сирии может стать "отправной точкой".
Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность кибервойны США против России.
Газета.Ru: последние новости
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Путину поступило более 600 тысяч обращений перед прямой линией Путин назначил внука Громыко послом в Мали
Политика , Анатолий Антонов , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский определился с санкциями против РФ38
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции4
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами
Россиянам грозит новый штраф12
Раскрыта правда об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение