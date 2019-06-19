Зеленский расстроил Лаврова

«Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая (…) на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "Нет, не буду"», — отметил Лавров. Он добавил, что для ожидаемых встреч в «нормандском формате» нужно убедиться в договороспособности новых украинских властей. Министр также выразил надежду, что таким образом внутриукраинский кризис подойдет к концу.

18 июня Владимир Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант окончания войны в Донбассе. По словам президента, первым шагом мог бы стать обмен пленными и удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать этот конфликт.