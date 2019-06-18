В Кремле раскрыли одну из тем разговора Путина и Трампа

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли подниматься тема кибератак при встрече президентов, Песков отметил, что этого нельзя исключать, передает РИА «Новости».

«Я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки — это не новое явление. Нас — говоря «нас», я имею в виду различные финансовые организации, и средства массовой информации, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, — на протяжении уже нескольких последних лет, мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая США», — сказал Песков.

По его словам, президент России неоднократно предлагал США сотрудничество в области кибербезопасности, однако все предложения отклонялись.

Песков подчеркнул, что под «атаками» подразумевается попытки внедрения, инфильтрации вредоносного софта, попытки взлома, получения контроля над ресурсами.

«Ответ на эти кибератаки — это сохранение кибербезопасности. И в данном случае наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность», — отметил пресс-секретарь.

Также он отметил, что Россия в состоянии надежно защититься от всех кибератак. В качестве примера он привел случай, когда за несколько дней до прошлой прямой линии президента, само мероприятие, а также два крупнейших телеканала «были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом».

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся кибератаках на инфраструктуру России.

Также накануне Песков назвал возможный формат встречи Путина и Трампа на саммите G20.