Кудрин призвал не останавливаться на достигнутом после дела Голунова

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале высказал свое отношение к произошедшему с журналистом Иваном Голуновым. По словам Кудрина, справедливость восторжествовала, но останавливаться на этом нельзя.

Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с наркотиком мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Кудрин заявил, что был среди тех, кто предполагал, что "все признаки, даже изначально которые были объявлены, явно говорят о фальсификации дела".

"Ну, слава богу, это выяснилось в конечном счете, поэтому думаю, что здесь справедливость восторжествовала. Но я также слышу голоса, что нельзя на этом остановиться. Потому что это массовая практика. У нас в год по наркотическим статьям, это где не потребление, а где считается распространение, осуждается до 130 тысяч человек. Вот все они как бы курьеры", — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты РФ подчеркнул, что даже с учетом ошибки "в одном проценте, а мы считаем, что там она (ошибка) намного больше, то это 1300 человек, судьбы которых сломаны".

По его словам, он еще год назад в письме к министру внутренних дел изложил эту проблему, где в том числе была таблица с анализом данных.