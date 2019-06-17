МИД Армении вызвал посла России из-за его встречи с бывшим президентом республики

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

Как напоминает «Интерфакс», российский посол Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Сообщается, что переговоры в формате тет-а-тет продлились более часа.

Кочаряна обвиняют на родине в свержении конституционного строя в 2008 года. 18 мая нынешнего года суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить политика из-под ареста. Через два дня производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд. В начале июня суд в Ереване признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Генпрокуратура республики подала апелляцию на освобождение экс-президента и прекращение его уголовного дела.