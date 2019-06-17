Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Армении вызвал посла России из-за его встречи с бывшим президентом республики 

Говорит Москва 29 минут назад
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.
Как напоминает «Интерфакс», российский посол Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Сообщается, что переговоры в формате тет-а-тет продлились более часа.
Освободивший экс-президента Армении судья ушел в отставку
Кочаряна обвиняют на родине в свержении конституционного строя в 2008 года. 18 мая нынешнего года суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить политика из-под ареста. Через два дня производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд. В начале июня суд в Ереване признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.
Генпрокуратура республики подала апелляцию на освобождение экс-президента и прекращение его уголовного дела.
Говорит Москва: последние новости
Посол России в Венесуэле опроверг данные о военном контракте на 209 млн долларов Путину и Лукашенко представят предложения по интеграции к 25 июня В Москве госпитализирован глава Дагестана
Политика , Видео , СНГ , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв47
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение74
Московские полицейские массово решили уволиться374
Польский корабль столкнулся с «подводным объектом»18
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран33
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение